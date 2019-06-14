ЧОП, охраняющее вход в правительство Иркутской области, оштрафовали за препятствие работе прокуратуры

Иркутск, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Частное охранное агентство, работающее на вахте при входе в правительство Иркутской области, оштрафовали за препятствие работе прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба Кировского районного суда Иркутска, ООО признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 КоАП за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.

Согласно Закону РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» частным охранникам запрещается препятствовать законным действиям должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении ими своей деятельности.

На суде установлено, что в феврале 2019 года должностное лицо прокуратуры прибыло в здание правительства Иркутской области для участия в личном приеме граждан в режиме видеоконференцсвязи, проводимом полномочным представителем президента РФ в СФО Сергеем Меняйло. Охранник ООО, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, отказал должностному лицу во входе в здание по предъявлении служебного удостоверения, указав на необходимость получения одноразового электронного пропуска.

Тем самым, охранным агентством не выполнены законные требования прокурора, чем нарушены требования ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», регламентирующего полномочия прокурора при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения органов, указанных в этом законе.

В отношении юридического лица проведена проверка, по результатам которой был составлен акт.

Исследовав материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к выводу, что вина охранного агентства в совершении правонарушения нашла свое полное подтверждение. ООО имело возможность для соблюдения правил и норм, но не приняло все зависящие от него меры по их соблюдению.

ЧОП сочли виновным в бездействии по контролю за работой своих сотрудников, а также непринятии мер к соблюдению типовых требований при утверждении инструкции в части регламентации прав, обязанностей и действий сотрудников охраны при прибытии на объект должностных лиц правоохранительных, контролирующих и надзорных органов, выполняющих свои обязанности. Суд назначил ООО наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Отметим, новая пропускная система в правительстве Иркутской области была введена несколько месяцев назад. По новым правилам одноразовые пропуска, стоя в очереди к охраннику на вахте, обязаны получать все, кто не имеет постоянных пластиковых пропусков, включая сотрудников прокуратуры, правоохранительных органов и других областных и федеральных ведомств, а также аккредитованных журналистов.