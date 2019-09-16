Ангарск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Хозяин квартиры в Ангарске, в которой взорвался газ, скончался в больнице 16 сентября около полудня. В больнице остаются еще шестеро детей от двух до 16 лет. Об этом сообщает газета «Время».

Дети находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, их жизням ничего не угрожает. Взрослые были осмотрены, несколько человек от госпитализации отказались, нескольких уже выписали, один самовольно покинул медучреждение.

Напомним, в Ангарске в ночь на 15 сентября в жилом доме прогремел взрыв. Инцидент произошёл в 12 часу ночи в 8 микрорайоне. На место были направлены три автоцистерны и автолестница пожарно-спасательной части №10. Пострадавших эвакуировали со второго этажа пятиэтажного жилого дома.

СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную поверку по факту взрыва квартиры в Ангарске. Следователи не исключают попытку суицида.

Однако газета «Время» пишет, что соседи погибшего им рассказали, что мужчина вел неблагополучный образ жизни, злоупотреблял алкоголем, они предполагали у него психическое заболевание и боялись, что у него в квартире произойдёт утечка газа.