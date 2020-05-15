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Происшествия в Иркутской области
17.05.2020

Дачных воров задержали полицейские в Ангарске

Ангарск, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Двое молодых людей накануне Дня Победы обокрали дом в садоводстве, похитив бытовую технику и электроинструмент.

Как сообщает пресс-служба полиции, утром 9 мая в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу поступило сообщение от 67-летнего ангарчанина, который рассказал, что на его дачном участке в садоводстве «Утес» совершена кража. Неизвестные, предположительно проникнув через окно, похитили бытовую технику и электроинструмент на сумму 20 тысяч рублей.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа и криминалисты, которые изъяли с места преступления улики, по которым в течение нескольких дней были задержаны подозреваемые. Ими оказались двое 20-летних неоднократно ранее судимых местных жителя, у которых была обнаружена часть похищенного имущества. Оперативникам подозреваемые пояснили, что совершили кражу, чтобы выкупить из ломбарда телефон родственницы одного из молодых людей.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). В настоящий момент устанавливается причастность подозреваемых к иным противоправным деяниям.

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