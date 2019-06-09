Дайвер из Ангарска утонул на Байкале 9 июня

Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На озере Байкал в бухте Сенной 9 июня совершали погружение пятеро дайверов. Один из них потерял сознание в воде и скончался, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

К месту происшествия был направлен быстроходный катер «Мангуст» Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

– В 50 метрах от берега на глубине около 40 метров по неизвестной причине у 32-летнего ангарчанина, погружавшегося в сопровождении бади, произошла потеря сознания. После аварийного подъема товарищи погрузили мужчину в лодку и транспортировали на берег. Вплоть до прибытия спасателей они оказывали ему помощь – проводили реанимационные мероприятия. Их продолжили спасатели. К сожалению, результата они не принесли, – говорит спасатель 1 класса Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО Эдуард Шершак.