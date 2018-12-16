Дело Игоря Наумова поступило в иркутский суд

Иркутск, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело в отношении экс-мэра Иркутского района Игоря Наумова, бывшего депутата думы Иркутска Олега Геевского и депутата думы Иркутского района Олега Логашова поступило в Куйбышевский районный суд Иркутска.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело передано судье для решения вопроса о назначении судебного заседания.

Напомним, по версии следствия, с 2012 по 2015 годы все участники группы незаконно приобретали права на земельные участки на 11-12 км Байкальского тракта. Участки брались в собственность через предоставление аффилированным дачным и садоводческим некоммерческим товариществам, а также через бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.