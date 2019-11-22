Дело о гибели водолазов на Иркутской ГЭС поступило в суд спустя четыре года после случившегося

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Свердловский районный суд Иркутска поступило уголовное дело по факту гибели двух водолазов на Иркутской ГЭС. Трагедия произошла ещё в 2015 году.

Как сообщается пресс-служба суда, водолазы занимались проверкой пазов сороудерживающей решетки водоприёмника Иркутской ГЭС. На время этих работы должны были быть отключены четыре гидроагрегата, но этого сделано не было.

В итоге один из водолазов попал в поток воды работающего на полную мощность шестого гидроагрегата, получил травмы и погиб. Его коллега погрузился в воду, чтобы помочь, но тоже попал в такой же поток воды.

Обвинение по факту случившегося предъявили работнику, который должен был отключить агрегаты. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности.