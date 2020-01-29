Дело о смертельном ДТП на улице Алешина в Ангарске поступило в суд

Ангарск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарский городской суд поступило уголовное дело по факту смертельного ДТП на улице Алешина, произошедшего в сентябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, вечером 24 сентября 29-летний водитель автомашины «Субару Легаси», следуя по улице Алешина в Ангарске, не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части дороги, опрокинулся и зацепил двух прохожих на тротуаре. В результате ДТП 25-летняя девушка-пассажир, являвшаяся коллегой водителя, погибла на месте происшествия. Кроме того, двое пешеходов, мужчины в возрасте 35 и 36 лет, с различными травмами были госпитализированы и впоследствии скончались.

Ангарским городским судом обвиняемый заключен под стражу на два месяца. Он подозревается в совершении деяния, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, максимальное наказание которой подразумевает лишение свободы на срок до семи лет.