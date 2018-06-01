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02.06.2018

Дело о взрыве в иркутском ТРК «Комсомолл» передали Главному следственному управлению СКР

Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина уголовное дело по факту пожара в ТРК «Комсомолл» Иркутска, в результате которого пострадали дети, передано в производство Главного следственного управления СКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель СК России поручил обеспечить тщательное расследование уголовного дела, установив все обстоятельства,  оперативно разобраться в причинах пожара и дать принципиальную юридическую оценку действиям всех лиц, в том числе контролирующих органов, собственников помещения, в котором произошел пожар, а также организаторов детского мероприятия.

Кроме того, следователям предстоит выяснить причины и условия, способствовавшие произошедшим событиям.

Напомним, в ТРК «Комсомолл» 1 июня произошло воспламенение во время проведения химических опытов в научно-развлекательном центре на третьем этаже здания. Пострадали восемь детей, они получили термические ожоги первой и второй степеней. Пятеро госпитализированы, троих отпустили домой.

По сообщению ГУ МЧС по Иркутской областивозгорание потушили до прибытия пожарных. На место инцидента выехали следователи, криминалисты и руководство СУ СКР по Иркутской области. Ведомство возбудило уголовное дело, технический директор научного центра и экскурсоводы задержаны. Ситуацию на контроль взяла детский омбудсмен региона Светлана СемёноваАдминистрация Иркутска окажет помощь пострадавшим при пожаре.

Управляющая компания ТРК также выступила с заявлением о том, что окажет поддержку детям и их родителям. Также в ТРК отмечают, что «Комсомолл» прошёл полную проверку на противопожарную безопасность в конце апреля, все системы исправно работают. Сразу же после инцидента в детском центре из комплекса были эвакуированы все посетители, говорится в заявлении. Однако ГУ МЧС сообщает, что решение эвакуировать людей приняли спасатели.

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