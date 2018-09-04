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05.09.2018

Дело об убийстве в Иркутске бизнес-леди из Таганрога передали в суд

Иркутск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области отправило в суд дело об убийстве бизнес-леди из Таганрога Натальи Мулиховой. Преступление, напомним, было совершено в феврале 2018 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Обвиняемыми по делу проходят трое мужчин. Следствием установлено, что утром 18 февраля 41-летняя женщина прилетела в Иркутск из Ростова-на-Дону, покинула территорию аэропорта, после чего продолжительное время не выходила с родственниками на связь. В полицию обратилась родственница пропавшей женщины с заявлением о безвестном исчезновении своей сестры.

Тело женщины с огнестрельными ранениями груди и живота было найдено 20 февраля на льду реки Ангара в районе железнодорожной станции Батарейная Ленинского района Иркутск. В ходе предварительного следствия установлено, 35-летний житель Таганрога, уволенный из ювелирной компании за драку, где работал директором отдела по продажам, пользуясь ранее полученной информацией, организовал убийство Натальи Мулиховой.

Организатор позвонил в ювелирную компанию и сделал заказ на крупную сумму денег от имени иркутского предпринимателя, подыскал исполнителя преступления для реализации своего плана в Иркутске. Наталья Мулихова, будучи уверенной, что везёт крупный заказ для местного бизнесмена, села в такси, где её ждали злоумышленники: непосредственный исполнитель и водитель такси, вовлеченный в преступный план.

Передвигаясь в автомобиле по дороге в Ангарск на участке близ железнодорожной станции Батарейная, мужчина произвел выстрелы из пистолета в жизненно важные части тела потерпевшей. После чего злоумышленники съехали с основной дороги и избавились от жертвы, оставив ее в сумке на льду Ангары в нескольких метрах от берега.  Похитив ювелирные изделия, которые привезла с собой из Таганрога потерпевшая, сообщники скрылись с места преступления.

Для задержания 35-летнего организатора преступления, жителя Таганрога, и проведения следственных действий в Таганрог была командирована следственно-оперативная группа в составе следователей СКР и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области. Мужчину задержали у него в квартире и этапировали для проведения следственных действий в Иркутск.

После задержания исполнителя убийства сотрудники правоохранительных органов изъяли похищенные ювелирные изделия общей стоимостью около 14 миллионов рублей, а также предполагаемое орудие убийства – пистолет ТТ с глушителем, переделанный под стрельбу патронами 9 мм.

Материалы уголовного дела составили 17 томов, проведено около 20 судебных экспертиз. Сотрудники правоохранительных органов похищенное золото вернули ювелирной компании в полном объеме. Один из обвиняемых полностью признал вину в совершении преступления, двое других – преуменьшают свою роль в убийстве.

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