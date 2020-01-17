Депутата думы Нижнеудинска оштрафовали за драку в кафе

Нижнеудинск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело в отношении депутата думы Нижнеудинска Алексея Никонца расследовали в СУ СКР по Иркутской области. За драку в кафе и причинение средней тяжести вреда здоровью мировой суд оштрафовал чиновника на 50 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в ходе предварительного следствия было установлено, что ночью 12 октября 2019 года в одном из ресторанов Нижнеудинска между двумя посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого зачинщик избил своего оппонента. У пострадавшего диагностировали челюстно-лицевую травму и еще несколько повреждений. Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения.

Видео предоставлено пресс-службой СУ СКР

Позже сотрудники правоохранительных органов установили, что инициатор конфликта является депутатом думы Нижнеудинска четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу Нижнеудинский №1 («Заречный») Алексей Никонец.