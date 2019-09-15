Девочка-подросток, перебегавшая дорогу вне «зебры», погибла под колёсами авто на Байкальском тракте

Иркутский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На Байкальском тракте в ночь на 15 сентября под колёсами «Тойоты Целики» погибла 16-летняя девочка. Она перебегала дорогу в неположенном для пешеходов месте, сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло в районе 10 километра Байкальского тракта. Как установили дорожные полицейские, 26-летняя водитель автомобиля «Тойота Целика» двигалась со стороны посёлка Листвянка в направлении Иркутска. Под её колёсами и оказалась девочка. В результате происшествия несовершеннолетняя скончалась на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

По информации ГУ МВД по Иркутской области, водитель иномарки ранее не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в момент ДТП автоледи была трезва.

Госавтоинспекторы призывают водителей строго соблюдать установленный скоростной режим, ведь видимое отсутствие на дороге других участников движение не повод пренебрегать элементарными мерами безопасности. Кроме того, обращаясь к пешеходам, полиция напоминает, что переход проезжей части в месте, где это запрещено, не только является административной ответственностью, но и сопряжён с большой опасностью для здоровья и жизни.