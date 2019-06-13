Девочка, пропавшая в Усольском районе, прошла 17 километров, прежде чем её нашли

Усольский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Шестилетняя девочка, которая 13 июня пропала в Усольском районе во время прогулки, обнаружена живой. Ребёнка нашли в Черемховском районе недалеко от деревни Худорожкино, сообщили в полицию.

Девочка прошла самостоятельно 17 км, прежде чем её нашла семейная пара в Черемховском районе, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, днём 13 июня ребёнок вместе с дедушкой пошёл в лес, расположенный в одном километре от посёлка Мишелевка. В какой-то момент она пропала из виду. ​На поиск отправились полицейские, волонтёры и неравнодушные местные жители ведут поиск – всего более 70 человек.

Из Иркутска на помощь коллегам выезжали наиболее опытные сотрудники уголовного розыска и отряд волонтеров, в том числе кинолог с ищейкой Ханной, которая недавно помогла разыскать человека.

Полиция просит жителей Приангарья с наступлением летних каникул быть особенно бдительными, не оставлять детей без присмотра, особенно в открытой местности, лесах, парках, скверах и вблизи водоемов.

– Если отправились с ребенком в поход, обязательно проведите с ним беседу о том, что в лесу можно не только потеряться, но и получить травму. Помните, только бдительное и внимательное отношение к несовершеннолетним поможет избежать трагических последствий, – призывает ГУ МВД по Иркутской области.