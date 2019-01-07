Девять человек эвакуировали пожарные из горящего дома в Усолье-Сибирском

Усолье-Сибирское, 7.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Накануне около четырех часов дня на пульт пожарно-спасательной службы города Усолья-Сибирского поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме на Ленинском проспекте. Очевидцы сообщали, что в подъезде сильное задымление, и люди на верхних этажах не могут самостоятельно покинуть квартиры. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на первом этаже шел густой дым, а в подъезде было сильное задымление. 23 человека эвакуировались по лестничным маршам самостоятельно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



«Спасательную операцию организовали в двух направлениях. Жильцы верхних этажей в спасательных устройствах выводились сквозь густой дым. А на улице при помощи установленной автолестницы были спасены люди, которые находились у окон и звали на помощь. Всего огнеборцами из квартир с верхних этажей были спасены 9 человек, из них 1 ребенок. Пожар был ликвидирован в течение 10 минут», - рассказал начальник 17 отряда федеральной противопожарной службы по Иркутской области Сергей Шлегер.



В результате пожара в комнате повреждены домашние вещи на площади 16 квадратных метров, стены в квартире на первом этаже закопчены по всей площади. Пострадавших нет.



В ходе предварительной проверки по факту пожара дознавателями МЧС установлено, что пожар возник из-за аварийной работы электроприбора. По словам хозяина квартиры, в комнате был включен только телевизор. В считанные минуты огонь перекинулся на мебель, а дым заполнил квартиру. Жильцы успели вызвать пожарных и покинуть помещение. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мчс

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