Девять кадетов попали в больницу из-за ДТП в Усольском районе

Усольский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Пострадавшие в ДТП с автобусом и легковушкой воспитанники Усольского гвардейского кадетского корпуса находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В результате автоаварии девять 13-летних детей и водитель кадетского автобуса были госпитализированы в приёмное отделение Усольской городской больницы. На месте происшествия работало три бригады скорой помощи. Состояние водителя оценивается как средней степени тяжести. Сейчас медики проводят полное обследование поступивших.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором ехали кадеты, произошла 27 ноября в Усольском районе на 1715 км трассы Р-255. Всего в автобусе находилось 17 воспитанников кадетского корпуса и сопровождающие, которые возвращались с экскурсии в Ангарске.

Поездка учащихся была согласована с Госавтоинспекцией, говорят в правительстве Иркутской области. На пересечении дороги в районе посёлка Тельма на встречу автобусу выехал легковой автомобиль.