Директор «Индейки Приангарья» обвиняется в невыплате зарплаты работникам

Ангарск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области передало в суд уголовное дело в отношении директора ООО «Индейка Приангарья». Женщина обвиняется в невыплате зарплаты работникам. Долг составили около 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, директор предприятия не выплачивала заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам в срок и в полном объёме на протяжении нескольких месяцев в 2019 году.

– Имея реальную возможность погашения задолженности, директор приняла решение о направлении денежных средств из кассы и с расчётного счёта ООО «Индейка Приангарья» поставщикам и на прочие расходы, не обусловленные необходимостью, – говорят в СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, запуску ООО «Индейка Приангарья» запустила производство под Ангарском в 2019 году благодаря поддержке Корпорации развития Иркутской области. Продукция появилась в продаже как в Ангарске, так и в Иркутске. КРИО вложила в первую в регионе индюшиную ферму 63 млн рублей под 9,25% на три года. Общая стоимость предприятия – 85,2 млн рублей.