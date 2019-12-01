Катангский район, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Директора геологоразведочного предприятия в Катангском районе оштрафовали на 2 миллиона рублей за взятку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Прокуратурой Катангского района установлено, что в 2015 и 2016 году генеральный директор ООО «ТНГ-Ленское» передал 100 и 300 тысяч рублей начальнику территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области по Катангскому лесничеству, чтобы подписать акты приема-передачи лесных участков, на которых проводились сейсморазведочные работы, без фактической их проверки.

– Обстоятельства передачи денежных средств от имени и в интересах коммерческой организации установлены и подтверждены материалами дела и постановленным приговором Катангского районного суда от 26 февраля 2019 года, – сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим прокурор вынес два постановления о возбуждении административных дел. По результатам их рассмотрения суд признал ООО «ТНГ-Ленское» виновным в совершении правонарушения, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей, который оплачен в полном объеме.