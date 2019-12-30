Иркутск, 7.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Дорожные полицейские помогли иркутянке, чья машина сломалась на улице Ленина в рождественский вечер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Инцидент произошел 6 января около 21:00. Инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД Станислав Таров и Иван Ворон заметили автомобиль «Хонда Стрим», стоявший на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией. – Дорожные полицейские остановились узнать причину неисправности транспортного средства. Молодая женщина за рулём иномарки пояснила, что уже продолжительное время безрезультатно пытается завести машину, а дети, находящиеся в салоне, стали замерзать. Сотрудники Госавтоинспекции пересадили автолюбительницу и четверых юных пассажиров греться в салон служебного автомобиля и вызвали эвакуатор, – говорится в сообщении. Иркутянка Людмила Шелест поблагодарила инспекторов за отзывчивость и оперативную помощь. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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