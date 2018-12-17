Дорожного мастера в Тайшете оштрафовали за кражу и продажу стрелочного перевода ж/д путей

Тайшет, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете дорожный мастер присвоил железнодорожный стрелочный перевод. За это его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, 10 июля 2018 года мужчина украл вверенный ему на хранение старогодний стрелочный перевод стоимостью 38 тысяч рублей и продал его «на сторону». Приговор ему вынесли 10 декабря.