Доследственная проверка проводится в Иркутском районе по факту отравления школьников

Иркутский район, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе следователи проводят проверку по факту отравления школьников. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По предварительным данным, 21 января 2020 года учащиеся Карлукской средней школы обратились в медучреждение с жалобами на плохое самочувствие. У 12 учеников были зафиксированы признаки острой кишечной инфекции, еще у нескольких детей наблюдались не ярко выраженные симптомы отравления. Сейчас все находятся на амбулаторном лечении. Учащиеся связывали ухудшение самочувствия с употреблением молока в школе.

Напомним, молоко в Карлукскую школу поставляло предприятие «Сибирская Нива». По решению районного суда деятельность фирмы приостановлена на 30 суток. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутского района, образовательное учреждение расторгло контракт с компанией. В настоящее время молоко для школьников поставляет другая фирма, которая работает на территории Приангарья.