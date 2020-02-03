ТЕМЫ
Архив
< Февраль 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Сегодня
Происшествия
04.02.2020

Доследственная проверка проводится в Иркутском районе по факту отравления школьников

Иркутский район, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе следователи проводят проверку по факту отравления школьников. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По предварительным данным, 21 января 2020 года учащиеся Карлукской средней школы обратились в медучреждение с жалобами на плохое самочувствие. У 12 учеников были зафиксированы признаки острой кишечной инфекции, еще у нескольких детей наблюдались не ярко выраженные симптомы отравления. Сейчас все находятся на амбулаторном лечении. Учащиеся связывали ухудшение самочувствия с употреблением молока в школе.

Напомним, молоко в Карлукскую школу поставляло предприятие «Сибирская Нива». По решению районного суда деятельность фирмы приостановлена на 30 суток. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутского района, образовательное учреждение расторгло контракт с компанией. В настоящее время молоко для школьников поставляет другая фирма, которая работает на территории Приангарья.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Происшествия»:
Доследственная проверка проводится в Иркутском районе по факту отравления школьников04.02.2020
Иркутский район, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе следователи проводят проверку по факту отравления школьников. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Пропавшая 3 февраля усольчанка найдена живой и здоровой04.02.2020
Усолье-Сибирское, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском живой и здоровой найдена Жанна Гассельбах, пропавшая 3 февраля.
В Усолье-Сибирском 3 февраля без вести пропала Жанна Гассельбах04.02.2020
-3-
Усолье-Сибирское, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции в Усолье-Сибирском разыскивают без вести Жанну Гассельбах 1972 года рождения.
Закладчика «синтетики» поймали с поличным на одном из иркутских кладбищ04.02.2020
Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержан 28-летний местный житель по подозрению в покушении на сбыт крупной партии синтетических наркотиков. Его поймали за «закладкой» 45 свертков с веществами в лесу на кладбище в Ленинском районе областного центра, сообщает пресс-служба полиции.
В Бурятии на Байкале под лед провалился автомобиль04.02.2020
Бурятия, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии вечером 1 февраля в 30 километрах от Нижнеангарска на озере Байкал под лед провалился УАЗ.
В Братском районе у наркосбытчицы при задержании изъяли более 60 граммов героина04.02.2020
Братский район, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе задержали 31-летнюю наркосбытчицу. При обыске у нее обнаружено и изъято свыше 64 граммов героина.
В Приангарье за сутки зарегистрировали 27 бытовых пожаров04.02.2020
-27-
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 3 февраля зарегистрировали 27 пожаров. Большая их часть случилась в надворных постройках, банях и гаражах.
С острова Хайнань в Иркутскую область 1 февраля досрочно вернулись 175 человек03.02.2020
Иркутская область, 03.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В субботу 1 февраля с китайского острова Хайнань в Иркутскую область досрочно вернулись 175 человек. Отдыхающих вывезли из-за коронавируса, который стремительно распространяется в Китае. Об этом рассказала начальник отдела санитарной охраны управления Роспотребнадзора по Иркутской области Татьяна Баландина.
В Иркутской области в январе на пожарах погибли 20 человек03.02.2020
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в январе 2020 года на пожарах погибли 20 человек. Это на девять меньше, чем в первый месяц 2019 года, сообщает пресс-служба спасателей.
Иркутянин пытался расплатиться в кафе фальшивкой03.02.2020
Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутска подозревается в сбыте фальшивых купюр. Мужчина пытался расплатиться поддельной банкнотой в кафе. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Организатора похищения нефрита из здания судебных приставов в Усолье-Сибирском приговорили к условному сроку03.02.2020
Усолье-Сибирское, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудника УФССП по Иркутской области, выступившего организатором похищения нефрита из здания приставов в Усолье-Сибирском, приговорил к двум с половиной годам условно с испытательным сроком три года. Об этом сообщает пресс-служба Усольского городского суда.
На Култукском тракте столкнулись три иномарки03.02.2020
Шелеховский район, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе на Култукском тракте утром 3 февраля столкнулись три машины. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах автомобильной аварии, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Пожилой житель Тайшета с потерей памяти ушёл из дома и пропал без вести03.02.2020
2020-02-03-04-34-22
Тайшет, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете пропал без вести 84-летний Михаил Сердюков. Мужчина при ходьбе переваливается с боку на бок и страдает потерей памяти, сообщает пресс-служба полиции.
В Иркутске вечером 1 февраля горел жилой дом – эвакуировали более 230 человек02.02.2020
Иркутск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Поздно вечером 1 февраля в многоквартирном пятиэтажном доме по улице Ленская в Иркутске случился пожар. Более 200 человек эвакуировались до приезда огнеборцев. Еще 30 человек оказались заблокированы в своих квартирах из-за дыма, их спасли пожарные.
Двух жительниц Свирска задержали в Черемхово с двумя килограммами марихуаны02.02.2020
Черемхово, Свирск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники транспортной полиции в районе железнодорожного вокзала Макарьево в Черемхово задержали двух сестер – жительниц Свирска. У них было обнаружено и изъято более двух килограммов марихуаны.
В центре Иркутска произошел пожар на площади свыше тысячи квадратов01.02.2020
2020-02-01-05-11-44
Иркутск, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В центре Иркутска в ночь на 1 февраля произошел пожар в гаражном боксе – выгорело более тысячи квадратных метров.
В Иркутске под суд отправятся серийные воры велосипедов31.01.2020
Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в суд передано дело серийных воров велосипедов.
В Усолье-Сибирском водитель наехал на детские санки с ребенком31.01.2020
Усолье-Сибирское, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском неизвестный водитель наехал на санки с ребенком и скрылся.
В Вихоревке загорелась больница – эвакуировано 40 человек31.01.2020
Вихоревка, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Днем 30 января в Вихоревке Братского района произошло возгорание в здании больницы.
В Братске водитель сбил школьницу на переходе и скрылся31.01.2020
Братск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске водитель иномарки сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.
Под суд отправятся виновники убийства у ресторана в Черемхово31.01.2020
2020-01-31-03-40-11
Черемхово, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Под суд отправятся двое мужчин, убивших год назад человека у ресторана в Черемхово.
Иркутянин получил восемь лет колонии за то, что по заказу своего знакомого до смерти избил мужчину31.01.2020
2020-01-30-10-34-07
Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), -  Свердловский районный суд Иркутска с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Иркутской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Полицейские Ольхонского района спасли дом многодетной семьи от пожара30.01.2020
Ольхонский район, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские Ольхонского района спасли дом многодетной семьи от пожара. ЧП произошло днем в поселке Еланцы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Тулуне полицейские задержали дрифтера, лишенного водительских прав30.01.2020
Тулун, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские задержали в Тулуне лишенного водительских прав лихача, который устроил дрифт на кольцевой развилке улицы Ленина и федеральной трассы Р-255 Сибирь. Предположительно, мужчина был пьян, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске на восьмилетку напали бродячие собаки – проводится доследственная проверка30.01.2020
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на восьмилетнюю девочку 21 января напали бродячие собаки. По этому факту проводится доследственная проверка по признакам халатности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В поселке Култук Слюдянского района мошенница под видом соцработницы ограбила 82-летнюю пенсионерку30.01.2020
Слюдянский район, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники ОМВД России по Слюдянскому району устанавливают личность мошенницы, которая обманным путем похитила сбережения у 82-летней жительницы поселка Култук. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Дело о смертельном ДТП на улице Алешина в Ангарске поступило в суд30.01.2020
Ангарск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарский городской суд поступило уголовное дело по факту смертельного ДТП на улице Алешина, произошедшего в сентябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Убийство 17-летней давности раскрыли в Вихоревке30.01.2020
-17-
Вихоревка, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Вихоревке раскрыто убийство 28-летней женщины, совершенное 17 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Водитель автобуса, сбивший иркутянку, привлечен к административной ответственности29.01.2020
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - К административной ответственности по трем статьям привлечен 62-летний водитель автобуса «ДЭО», следовавшего по маршруту №90, который утром 28 января сбил пешехода на улице Чкалова.
Доверчивая иркутянка перевела мошенникам больше миллиона рублей29.01.2020
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телефонные мошенники списали с карты 58-летней иркутянки свыше 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Здание типографии горело в Зиме 29 января29.01.2020
-29-
Зима, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме днем 29 января случился пожар в здании типографии. По предварительной информации, причиной стала неисправность газового оборудования. Пострадавших нет.
Налетчика на продуктовый магазин поймали в Бодайбинском районе29.01.2020
Бодайбинский район, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Мамакан Бодайбинского района задержали подозреваемого в совершении вооруженного нападения на продуктовый магазин.
В Ангарске пьяный лихач без водительских прав и с гипсом на ноге спровоцировал погоню со стрельбой29.01.2020
Ангарск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейским в ходе погони пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пытавшегося скрыться нетрезвого лихача, управлявшего автомобилем с подложными номерами.
Иркутянин, спровоцировавший тяжелое ДТП, проведет 15 лет в колонии строгого режима29.01.2020
-15-
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд 29 января вынес решение по резонансному делу о ДТП на улице Мира в областном центре в 2018 году. Иркутянина, сознательно спровоцировавшего аварию, приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Жительница Братска получила условный срок за пьяное нападение на инспектора полиции по делам несовершеннолетних29.01.2020
Братск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвинявшейся в покушении на инспектора полиции по делам несовершеннолетних. Ей назначено два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.
Читать все новости раздела «Происшествия»
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске