Доследственную проверку проводят по факту пожара в казачинской школе

Казачинско-Ленский район, 6.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи проводят проверку в отношении должностных лиц школы в райцентре Казачинско-Ленского района, которая сгорела 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, инцидент случился утром в пятницу на площади 702 квадратных метра в школьном корпусе «В» во время уроков. В этом здании находились спортивный зал, актовый зал, пять учебных кабинетов и столовая, все это было уничтожено огнем. На момент пожара в корпусе находились 68 учеников, все они и сотрудники учреждения были эвакуированы, никто не пострадал.

По информации правительства Иркутской области, образовательный процесс в школе прерываться не будет, учащиеся вернутся к занятиям 8 апреля. Питание будет организовано на базе интерната, который находится поблизости.

– Следователи СКР дадут правовую оценку действиям и бездействию должностных лиц образовательного учреждения, лиц, отвечающих за пожарную безопасность в общеобразовательных учреждениях, осуществлявших надзор, и допустивших к эксплуатации школу, – поясняют в ведомстве.