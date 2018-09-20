Доследственную проверку проводят в Приангарье по факту схода с рельсов 12 вагонов товарняка

Слюдянский район, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Следователи Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР проводят доследственную проверку по факту схода с рельсов 12 вагонов грузового поезда в Слюдянском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники следственного управления, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, инцидент случился утром 21 сентября на перегоне «Слюдянка-2 – Ангасолка» ВСЖД. В результате схода пострадавших нет. Движение приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы.

По данным ВСЖД, задержки пассажирских поездов №2 Москва-Владивосток, №306 Иркутск-Улан-Батор, №208 Новокузнецк-Владивосток составят от 90 до 110 минут.