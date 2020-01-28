Доверчивая иркутянка перевела мошенникам больше миллиона рублей

Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телефонные мошенники списали с карты 58-летней иркутянки свыше 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Иркутянка рассказала правоохранителям, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками безопасности банка, сообщив, якобы с ее карты происходит несанкционированное списание денежных средств. В ходе беседы злоумышленники убедили иркутянку в необходимости перевода денег на другой счет, что она и сделала. После выполнения рекомендованных собеседником действий женщина обнаружила, что указанный аферистами счет оказался заморожен.

По признакам мошенничества возбуждено уголовное дело.

Между тем, в ГУ МВД по Иркутской области напоминают, что только за 2019 год в регионе не менее 1800 человек заявили о случаях мошеннических действий, из них жертвами звонков и смс-рассылок якобы от сотрудников банка стали более 650 человек.