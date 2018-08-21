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22.08.2018

Дождь потушил большую часть лесных пожаров в Катангском районе

Катангский район, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Катангском районе сократилось количество лесных пожаров в зоне космического мониторинга. Возгорания потушили дожди, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним,  на утро 21 августа в зоне космомониторинга в Катангском районе находилось 26 природных пожаров, возникших из-за сухих гроз, общей площадью 137,3 тысяч га. Число очагов 22 августа сократилось до 19, их общая площадь составляла чуть больше 108 тысяч га.

– На сегодняшнее утро в зоне контроля оставались не потухшими семь природных пожаров, возникших из-за сухих гроз в период с 6 по 13 августа. Их общая площадь – 29 411 га, угрозу населенным пунктам и объектам экономики эти возгорания не несут, – говорят в правительстве Иркутской области.

Кроме того, 21 августа были потушены четыре новых лесных пожара на площади 19,4 га – по одному в Усольском, Иркутском, Чунском и Тайшетском районах. В тушении этих возгораний задействовали восемь пожарных-десантников, 31 сотрудника лесной охраны, 10 мобилизованных граждан и 14 единиц наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли два легкомоторных самолёта, пробыв в воздухе в общей сложности 6 часов 35 минут.

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