Драгдилер из Саянска получил 10 лет строгого режима за сбыт наркотиков

Саянск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Суд приговорил жителя Саянска к 10 годам шести месяцам колонии строгого режима за продажу наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина в июле 2018 года незаконно продал наркотическое средство под названием «альфа-пирролидиновалерофенон». Его масса составила 0,373 гр. Наркоторговца задержали в августе при попытке продать ещё одну партию наркотика. После того как мужчина получил деньги за товар, его задержали полицейские.

В прокуратуре Иркутской области отмечают, что наказание злоумышленнику назначили с учётом мнения государственного обвинения.