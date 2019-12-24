Два человека погибли на пожаре в общежитии поселка Залари Иркутской области, причина возгорания устанавливается

Заларинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара в посёлке Залари, на котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В ведомстве сообщили, что пожар ликвидирован, продолжается разбор конструкций здания и проливка мест пожара. На месте трагедии обнаружены тела двух погибших. Еще шестеро пострадали, пять из них находятся на лечении в районной больнице.

– По предварительной информации, сигнал о пожаре поступил на пульт подразделения пожарной охраны от сработавшей автоматической пожарной сигнализации. Во время пожара 13 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных расчётов. На момент прибытия подразделений деревянное здание размером 300 квадратных метров было охвачено огнём. В настоящее время на месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории совместно с дознавателями ГУ МЧС России по Иркутской области и сотрудниками следственного управления, – прокомментировал заместитель главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Специалистам предстоит выяснить причину пожара.