Два человека пострадали в столкновении иномарок на Байкальском тракте

Иркутский район, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На Байкальском тракте 7 декабря столкнулись две иномарки. Медицинская помощь потребовалась водителю одной и пассажиру другой машины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

ДТП произошло в районе посёлка Новоразводная. Столкнулись Ниссан Кашкай и Мерседес МЛ400. Удар был такой силы, что одна из иномарок перевернулась.

Фото предоставлено пресс-службой полиции

Медики понадобились водителю «Кашкая» и несовершеннолетнему пассажиру «Мерседеса», говорят в ГУ МВД по Иркутской области.