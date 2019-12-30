Два человека провалились под лед Ангары в Тальцах

На позитивной ноте: чем запомнился 2019 год в Иркутске? Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 2019 год выдался противоречивым и, по признанию многих экспертов, очень сложным и неоднозначным. Однако и нынче произошло немало позитивных моментов, особенно, в Иркутске. Телеинформ обратился к общественникам, активистам и представителям власти с просьбой назвать самые значимые для Иркутска события уходящего года.