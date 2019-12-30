|Происшествия
|06.01.2020
|
|
Два человека провалились под лед Ангары в Тальцах
|
Иркутский район, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Тальцы Иркутского района вечером 5 января на реке Ангара под лед провалились два человека – 25-летняя девушка и 27-летний парень. Оба выбрались самостоятельно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России оказали пострадавшим первую помощь до прибытия врачей. Затем молодых людей передали работникам скорой помощи. Состояние пострадавших удовлетворительное.