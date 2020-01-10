Два человека провалились под лёд в районе «Тальцов» в новогодние каникулы

Иркутская область, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Молодая пара провалилась под лёд реки Ангара недалеко от архитектурно-этнографического музея «Тальцы» в Иркутском районе в новогодние каникулы. Их вытащили спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС, сообщает пресс-служба отряда.

Несчастный случай произошёл 5 января. К месту происшествия из посёлка Никола выехала дежурная группа спасателей. Выехав на берег, спасатели выяснили, что люди находятся на тонком льду очень далеко, посередине реки, добраться до них пешком невозможно. На усиление с базы БПСО вниз по течению вышел аэроглиссер «Пиранья-6».

К прибытию спасателей мужчина и женщина самостоятельно добрались до берега. Оба они иркутяне, 26 и 28 лет, прогуливались по Ангаре, когда лёд под ними обрушился. Выбравшись из воды, они позвонили в Единую дежурную диспетчерскую службу «112». Спасатели оказали пострадавшим первую помощь и передали их врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, спасатели Никольского ПСП четыре раза выезжали на оказание помощи при травмах разной степени сложности. Так, они вывезли из Листвянки гражданина Франции с подозрением на перелом позвоночника. Дважды выезжали на горнолыжную трассу турбазы «Прибайкальская», где оказывали помощь девочке шести лет, получившей ушиб головы при катании на тюбе, и пожилой женщине с подозрением на инфаркт. В тяжелом состоянии была передана врачам скорой помощи жительница Черемхово, въехавшая в ограждение горнолыжной трассы «Истлэнд» и получившая черепно-мозговую травму.