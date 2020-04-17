Два лесных пожара потушили за сутки в Иркутской области

Братский район, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области обнаружено и ликвидировано два возгорания.

Оба пожара зарегистрированы в Братском районе. Один очаг возник в километре от деревни Куватка на незакрепленной за арендаторами территории из-за перехода огня с земель иных категорий. Другой пожар – в шести километрах от поселка Подъвыездный – разгорелся по вине местного населения. Тушение этого очага осуществляли работники и техника организации, арендующей данный лесной участок.

Общая площадь, пройденная огнем, составила восемь гектаров, из которых семь гектаров, покрытых лесом.

Всего в ликвидации возгораний было задействовано 10 работников лесоохраны, пять мобилизованных граждан и семь единиц наземной техники, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.