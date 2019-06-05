Два подпольных игорных клуба закрыли в центре Иркутска

Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области при взаимодействии сотрудников полиции и ОМОН управления Росгвардии закрыли два незаконных игорных заведения в центре Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В помещении, расположенном на улицы Софьи Перовской, сотрудники правоохранительных органов изъяли 40 игровых автоматов. В салоне находились посетители и персонал, которые в дальнейшем были опрошены. В игорном заведении, расположенном по улице Партизанская, также было изъято незаконное оборудование.

Сейчас СКР проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственное управление СКР по Иркутской области напоминает гражданам о работе телефона доверия 8 (3952) 20-46-54, по которому каждый житель области может сообщить о работающих игорных заведениях. Конфиденциальность гарантируется.