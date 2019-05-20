Два жителя Черемхово попались на перевозке марихуаны

Черемхово, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники транспортной полиции на перегоне Касьяновка – Черемхово ВСЖД задержали двух ранее неоднократно судимых жителей Черемхово, у каждого из которых нашли марихуану. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Общий вес изъятого составил более одного килограмма. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств.

Им грозит до 10 лет заключения со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.