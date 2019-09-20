Две бизнес-леди Тайшетского района, обещавшие построить развлекательный центр, присвоили себе больше 100 миллионов рублей

Тайшетский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Две бизнес-леди Тайшетского района, обещавшие построить развлекательный центр, присвоили себе около 100 миллионов рублей. От их действий пострадали больше 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Установлено, что для строительства развлекательного центра в городе Бирюсинск злоумышленницы обманным путем привлекали денежные средства местных жителей, оформляя на них в банке кредиты. Женщины предоставляли в кредитную организацию ложные сведения о трудовой деятельности и доходе заемщиков, которых убеждали в том, что выплаты по кредиту погасят самостоятельно. Впоследствии женщины получали от введенных в заблуждение граждан от 400 тысяч до миллиона рублей, после чего распоряжались ими по своему усмотрению, – сообщает ведомство.

Одна из обвиняемых предоставила в банк поддельные документы на недвижимое имущество и транспорт, после чего получила кредит на 16,7 миллионов рублей. Гасить долг женщина не собиралась.

Общий ущерб, причинный 231 местному жителю, а также кредитной организации, превысил 100 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, обе мошенницы задержаны. Одна находится под домашним арестом, другая получила подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд.