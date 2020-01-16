Две экс-сотрудницы одного из банков Приангарья оштрафованы за разглашение сведений о клиентах

Иркутск, Ангарск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске оштрафовали двух бывших сотрудниц одного из банков региона и их приятеля за разглашение персональных данных клиентов этого банка, сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.

Преступление было совершено в январе 2018 года. В ходе следствия доказано, что по инициативе 23-летнего жителя Ангарска его приятельницы, работавшие на тот момент в банке, незаконно получили и разгласили сведения о 32 заемщиках. В дальнейшем эти данные ангарчанин использовал для установления контактов с клиентами банка и – по договоренности с сообщницами – оформления возвратов страховых премий за определенную плату.

– Незаконная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. Все обвиняемые раскаялись и признали свою вину. Ангарчанину и одной из его подельниц назначены судебные штрафы в размере 20 тысяч рублей, второй – 10 тысяч рублей. Когда выяснилось, что сотрудницы банка нарушили служебную дисциплину, их уволили, – пояснили в регуправлении ФСБ.