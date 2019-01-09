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09.01.2019

Две иркутянки пострадали в ДТП возле Свердловского рынка

Иркутск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на перекрестке улиц Гоголя и Терешковой около Свердловского рынка 9 января столкнулись Тойота Рав-4 и Хонда Цивик. Пострадали две женщины, стоявшие на остановке общественного транспорта, сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что Хонда выезжала на основную дорогу и столкнулась с Тойотой, от удара автомобиль отбросило в сторону автобусной остановки. Различные травмы, в том числе переломы ног, получили две женщины 1986 и 1988 годов рождения. Степень тяжести повреждений будет определена позднее.

Как поясняют в ГУ МВД по Иркутской области, предварительно установлена вина 31-летнего водителя Хонды. Известно, что оба автомобилиста в момент столкновения были трезвы. На месте работает экипаж ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.

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