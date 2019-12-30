|Происшествия
|05.01.2020
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Две машины столкнулись в Братском районе – один человек погиб, еще пятеро пострадали
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Братский район, 5.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Утром 5 января в Братском районе столкнулись Лада Приора и Тойота Камри. Пострадали водители обоих машин и три пассажира иномарки. Пассажир отечественного автомобиля – 21-летний житель Усть-Илимска – погиб, сообщает пресс-служба полиции.
По данным ГУ МВД по Иркутской области, авария произошла в нескольких километрах от поселка Кузнецовка Братского района. По факту происшествия проводится доследственная проверка.
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