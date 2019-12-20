Две молодые женщины пойдут под суд за убийство своей знакомой в Тайшетском районе

Тайшетский район, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи Тайшета завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Нижнеудинского района и 20-летней жительницы Тайшетского района. Молодые женщины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 – причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, преступление произошло ночью 19 августа.

– Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к своей знакомой в один из домов по улице Партизанской рабочего поселка Шиткино Тайшетского района. Между женщинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемые нанесли больше 30 ударов руками и ногами по телу и голове потерпевшей, которая также была пьяна. Затем девушки скрылись с места преступления. От полученных повреждений 36-ти летняя женщина скончалась в одной из больниц Тайшета, – сообщили в ведомстве.

В кратчайшие сроки в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, личности и местонахождение злоумышленниц были установлены.

В ходе расследования следователями выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, в связи с чем в ряд органов субъектов профилактики внесены представления об их устранении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.