Две шелеховчанки-рецидивистки воровали кабели на чердаках

Шелехов, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники уголовного розыска задержали двух шелеховчанок, которые подозреваются в хищении медного кабеля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в раскрытии преступления значительную помощь сыщикам оказали записи с камеры видеонаблюдения «Безопасный город», которые не так давно установили в Шелеховском районе. Получив приметы преступников, сотрудники уголовного розыска в течение суток вышли на след двух женщин, которые, как было установлено в дальнейшем, предположительно причастны к нескольким подобным хищениям.

Тридцатилетние шелеховчанки признались, что, открывая чердачные замки в многоквартирных домах, проникали в помещения и срезали кабель, после чего обжигали его в лесном массиве, а медь сдавали в пункты приема металла.

По факту хищения кабеля решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – кража. Ранее женщины уже попадали в поле зрения полиции, имеют судимость по этой же статье.