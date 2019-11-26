Две жительницы Усольского района лишились суммарно больше 100 тысяч рублей из-за мошенников

Усольский район, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - За последние двое суток в дежурную часть полиции Усольского района обратились две местные жительницы с заявлениями об обмане телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Один инцидент произошел с 20-летней усольчанкой. Ей на мобильный позвонил мужчина и, представившись сотрудником банка, сообщил, что с ее карты кто-то пытается перевести деньги. Доверчивая девушка сообщила постороннему человеку пин-код от своей карты, в результате чего лишилась 46 тысяч рублей. Мошенники на эту сумму совершили две покупки в интернет-магазине.

Во втором случае 31-летняя жительница одного из поселков Усольского района разместила объявление на популярном сайте о продаже коровы за 17 тысяч рублей. Уже через полчаса ей позвонил «фермер» и предложил купить корову не глядя. Однако за это женщине нужно подойти к банкомату, чтобы потенциальный покупатель смог перевести ей деньги.

– Неизвестный по телефону попросил женщину назвать номер карты, а затем цифры из смс. В общей сложности женщина под надуманными предлогами, следуя указания лжефермера, снимала деньги со своей карты и зачем-то переводила на чужие счета. Последствием таких действий стало исчезновение с карты 53 тысяч рублей, – сообщают в ведомстве.

По факту мошенничества сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подобная история в Усольском районе случилась в сентябре. Женщина, выставив на продажу земельный участок в интернете, лишилась 39 тысяч рублей.