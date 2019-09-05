Двое ангарчан подозреваются в незаконном обналичивании маткапитала

Ангарск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Двоих сотрудников одного из риэлтерских агентств Ангарска подозревают в мошенничестве при получении материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По версии следователей, риэлторы вступили в сговор с тремя женщинами и заключили фиктивные договоры займов. Согласно документами ангарчанки получали деньги от агентства недвижимости для приобретения жилых помещений. После этого злоумышленники подали подложные договоры в ОПРФ по Иркутской области, незаконно получив около 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Теперь аферистам грозит до шести лет заключения, говорят в ГУ МВД по Иркутской области. При этом основной фигурант уголовного дела – 41-летний ангарчанин уже является обвиняемым по аналогичному преступлению, дело по которому направлено в Ангарский городской суд в июле 2019 года.