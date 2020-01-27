Двое иркутян под видом помощи отобрали у бабушки сумки с продуктами и вещами

Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Пожилая иркутянка стала жертвой грабителя. Мужчина вызвался перевести 87-летнюю бабушку через дорогу и донести сумки до дома, однако, в подъезде отобрал их. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошёл в Ленинском районе города. Изначально помощь иркутянке предложили двое мужчин, в подъезд с ней зашёл только один. После того как он ограбил старушку, сразу скрылся.

Составленные на злоумышленников ориентировки тут же были переданы наружным нарядам полиции. Прибывший на место происшествия экипаж патрульно-постовой службы сразу же обратил внимание на находившихся рядом с домом подростков. Молодые люди указали полицейским, в какую сторону отправился мужчина, похожий на разыскиваемого, и согласились отправиться вместе с экипажем на поиски.

Вскоре сотрудники ППС настигли одного из злоумышленников. В ходе дальнейшей оперативно-разыскной работы полицейские установили личность и второго, основного фигуранта. Им оказался 29-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Пояснить оперативникам мотив своего поступка он не смог.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.