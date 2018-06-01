Двое парней с игрушечным пистолетом ограбили магазин в Ангарске

Ангарск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд рассмотрит уголовное дело о разбойном нападении на продавца магазина, совершенное двумя молодыми людьми 18 и 19 лет в феврале 2018 года. Следствием установлено, что обвиняемые в ночное время ворвались в магазин, расположенный в 29 микрорайоне, и, перепрыгнув через прилавок, стали угрожать продавцу и требовать денег. Нападавшие были в масках, в руках одного был пистолет, а у второго – бита. В какой-то момент девушке удалось нажать на тревожную кнопку. Преступники, заметив это, схватили из кассы 4 тысячи рублей и убежали. Но скрыться грабителям не удалось, они были задержаны сотрудниками полиции, а изъятый у парней пистолет оказался игрушечным.



По итогам расследования сообщникам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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