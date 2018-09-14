Двое подростков в Железногорске-Илимском сожгли две машины ради запчастей

Железногорск-Илимский, 16.09.18 (ИА «Телеинформ»), - ​​В Железногорске-Илимском летом этого года двое подростков угнали два автомобиля, а затем подожгли их. СУ СКР по Иркутской области возбудило несколько уголовных дел, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 29 июля 2018 года двое подростков, прогуливаясь по ночному городу, решили прокатиться на чужом автомобиле. Заметив у одного из домов в 1-ом квартале подходящий автомобиль марки «ВАЗ 21093», они вскрыли двери и завели двигатель автомобиля. Доехав на машине до лесного массива, злоумышленники, испугавшись наказания, облили бензином автомобиль и подожгли.

До уничтожения машины подростки извлекли из неё аккумулятор и инструменты (ключи, карбюратор), чтобы в дальнейшем продать, а деньги потратить на личные нужды. Похищенное они спрятали дома у одного из несовершеннолетних. На следующую ночь ребята угнали другой автомобиль, который также сожгли, предварительно вытащив аккумулятор.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперуполномоченными ОУР ОМВД России по Нижнеилимскому району, подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое ранее не судимых 16-летних жителя города Железногорск-Илимский. На учете в ОДН ОМВД России по Нижнеилимскому району подростки ранее не состояли.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.