Двое полицейских спасли 12 человек во время ночного пожара в ангарском Мегете

Ангарск, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В ангарском посёлке Мегет сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции УМВД по Ангарскому городскому округу Андрей Чиканов и Александр Антонов эвакуировали 12 человек во время ночного пожара. Об этом сообщает МВД РФ.

В ночь на 18 мая около часа ночи сотрудники полиции, находясь на маршруте патрулирования, заметили, что у одного из частных домов горят придомовые постройки. Буквально через несколько минут пламя перекинулось на двухквартирный дом.

– Вызвав экстренные службы, полицейские немедленно приняли меры по спасению людей. Несмотря на угрозу обрушения здания, Андрей Чиканов и Александр Антонов зашли в помещение и вывели на улицу четверых жильцов, среди которых был ребёнок. Учитывая ветреную погоду, сотрудники полиции также эвакуировали восемь человек из близлежащих домов, – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото предоставлено пресс-службой МВД РФ

Жители посёлка поблагодарили прапорщика полиции Андрея Чиканова и старшего сержанта полиции Александра Антонова за решительные действия, которые помогли избежать трагических последствий.

Напомним, в ночь на 13 мая в Мегете также горел частный дом. Его хозяева вместо того чтобы спасаться, решили отсидеться в подвале. В итоге женщина погибла, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.