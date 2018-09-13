|Происшествия
|14.09.2018
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Двое пьяных иркутян угнали автофургон, врезавшийся в их седан
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Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 сентября двое местных жителей попали в ДТП. В их седан врезался автофургон. В результате дальнейшего конфликта молодые люди угнали грузовик, сообщает пресс-служба полиции.
Инцидент произошёл в районе рынка «Филатовский». Автофургон двигался по улице Розы Люксембург и столкнулся с легковым седаном, выезжавшим на главную дорогу.
Водители и пассажиры обоих транспортных средств решили выяснить отношения на проезжей части. В ходе возникшего конфликта один из мужчин, находившихся в «Мерседесе», ударил водителя грузовика по лицу. Второй пассажир седана сел за руль грузовой машины и скрылся.
После поступления сигнала о происшествии полицейскими незамедлительно были приняты меры по розыску злоумышленников. В Иркутске объявили план «перехват», на поиски были ориентированы больше 50 сотрудников полиции.
Уже через несколько минут наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы обнаружил автомобиль предполагаемых преступников в одном из дворов. Затем по данным навигационных устройств удалось обнаружить и похищенный фургон.
Водителя и пассажира «Мерседеса» стражи правопорядка доставили в отдел полиции. Ими оказались двое ранее судимых 30-летних жителей Ленинского района. Внятно объяснить причину своего поведения подозреваемые не смогли. В отношении них приняты меры административного воздействия за оставление места ДТП и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.
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