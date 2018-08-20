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21.08.2018

Двое зеков из колонии в Ангарске организовали торговлю наркотиками

Ангарск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске заключённые одной из исправительных колонии организовали торговлю канабисом на территории города. Деятельность группировки сотрудники ГУ МВД по Иркутской области пресекли совместно с ГУФСИН. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Первые сообщения о возможной причастности группы к незаконному сбыту наркотиков поступили оперативникам в феврале 2018 года. Во время оперативных мероприятий сыщики наработали внушительную доказательную базу – удалось установить всю схему и задействованных лиц, задокументировать факты сбыта. В результате установлены лица, предположительно занимавшиеся распространением наркотиков.

В ходе спецопераций все участники группы задержаны. Ими оказались пятеро местных жителей. Следствию удалось предварительно установить, что организовали торговлю наркотиками 32-х и 31-летние заключенные одной из исправительных колоний Ангарска.

Они организовывали поставку наркотических средств канабисной группы на территорию Ангарска с других территорий Иркутской области, устанавливали цены на реализуемые наркотические средства, руководили другими участниками группы по средствам телефонной связи, контролировали сбыт наркотических средств, а также распределяли денежные средства, вырученные от продажи наркотических средств, между сообщниками.

Остальные подозреваемые находились на свободе. Так, 35-летний ранее судимый ангарчанин, получая оптовые партии наркотического средства расфасовывал их и передавал для последующей реализации двум другим участникам группы.

В ходе обыска, проведенного по месту отбытия наказания подозреваемых на территории колонии изъяты сотовый телефон и сим-карты. По месту жительства остальных подозреваемых обнаружены и изъяты сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, а также другие доказательства противоправной деятельности.

Подозреваемым грозит до 20 лет заключения.

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