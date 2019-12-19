Двое жителей Иркутской области получили уголовные сроки за незаконную торговлю золотом

Бодайбо, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Бодайбинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух мужчин, которые стали участниками незаконной сделки по купле-продаже крупной партии природного золота – массой 1,13 килограмма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.

Установлено, что в октябре 2018 года 45-летний житель Иркутска связался с 38-летним потенциальным продавцом золота из Бодайбо. Иркутянин намеревался приобрети, а затем перепродать драгметалл. При этом продавцом выступил мужчина ранее судимый за вымогательство и незаконное хранение оружия и боеприпасов. Он согласился продать хранившееся у него природное золото за 2,8 млн рублей.

После передачи денежных средств участники незаконной сделки встретились на автодороге Бодайбо – Мамакан, где продавец передал покупателю свёрток с самородным россыпным золотом. После чего оба гражданина были задержаны сотрудниками УФСБ по Иркутской области.

Продавцу партии с учётом наличия у него непогашенной судимости судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года три месяца с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей, покупателю – два года лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела проведена химическая экспертиза, по результатам которой установлена масса химически чистых золота и серебра в изъятом веществе. Масса золота составила 1051,87 грамма, серебра – 78,32 грамма.