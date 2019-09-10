Двое жителей Тайшетского района предстанут перед судом за мародёрство во время наводнения

Тайшетский район, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетский городской суд поступило уголовное дело в отношении 37-летнего жителя деревни Троицк и 17-летнего житель села Заречное, которые во время паводка обчистили брошенную машину. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл 1 июля 2019 года около моста через реку Лиственничная на дороге сообщением станция Запань – деревня Троицк. По версии следствия, за несколько дней до этого хозяин машины оставил её незапертой из-за стремительного подъёма воды в реке и необходимостью спасаться вплавь на сухой участок дороги.

Злоумышленники проникли в салон автомобиля и похитили надувную лодку, вёсла, сиденья, ножной надувной насос, аккумулятор, металлический ящик с инструментами, автомагнитолу. Общая сумма украденного составила более 23 тысяч рублей, что для потерпевшего оценивалось как значительный материальный ущерб, говорят в прокуратуре Иркутской области.

Всё похищенное криминальна пара спрятала на обочине дороги в кустах, выжидая время. В дальнейшем 37-летний мужчина забрал надувную лодку и спрятал у себя дома, остальное имущество оставили на прежнем месте, поскольку сотрудники полиции уже разыскивали виновных в краже.

Теперь обоим вменяется часть 2 статьи 158 УК РФ – кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.