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29.08.2018

Двое жителей Усольского района не смогли угнать машину и украли мотоцикл

Усольский район, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Двое жителей посёлка Новомальтинск Усольского района украли у своего знакомого мотоцикл. Сначала они пытались угнать его автомобиль, но не смогли этого сделать, сообщает пресс-служба полиции.

Ранее хозяин техники решил продать машину и пригласил знакомого, чтобы её показать. Его приятель обратил внимание на то, что в гараже находилось ещё и другое ценное имущество.

Когда хозяин гаража находился в отъезде, его знакомый вместе с другом влезли в помещение, но не смогли угнать машину. Взамен они оставили владельца без мотоцикла и электроинструментов. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Подозреваемые задержаны, распорядиться украденным имуществом они не успели. Мотоцикл и электроинструменты вернули хозяину, а в отношении молодых людей, ранее уже судимых, возбуждено уголовное дело по факту кражи, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

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