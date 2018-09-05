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06.09.2018

Двоим ангарчанам грозит до двух лет заключения за уклонение от армии

Ангарск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарский городской суд поступили дела в отношении двух молодых людей, заподозренных в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как следует из материалов дел, от сотрудников комиссариата 21-летние ангарчане получали повестки о необходимости явиться в установленное для них время в военный комиссариат для отправки по месту прохождения военной службы, но оба этого не сделали.

Теперь им грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, а также арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в 2017 году в Иркутской области под уголовное наказание также попали двое уклонистов. По одному из них фигурант был осуждён на условный срок на полтора года, второй получил административный штраф. Всего в 2017 году на заседания призывных комиссии вызывали 25 тысяч 476 человек. Не явились в военкоматы 34 призывника, из них 26 – без уважительной причины. К административной ответственности привлекли 147 человек. Ещё 443 признаны не прошедшими службу армии без законных оснований.

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