Двоим из шестерых бежавших из иркутской психбольницы предъявлено обвинение в угрозе убийством

Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило двум пациентам иркутской психиатрической больницы №1 обвинение в угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обвинение предъявлено 22-летнему и 28-летнему мужчинам. По версии следствия, вооружившись колото-режущими предметами, они напали на медперсонал, и угрожая убийством, требовали ключи от входной двери.

Ещё четверо молодых людей решили покинуть больницу в микрорайоне Юбилейный, пользуясь случаем. В результате шестеро пациентов сбежали из специализированного учреждения.

Побег, напомним, они совершили 12 апреля. В кратчайшие сроки все были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии в районе реки Ушаковка.

– Следователями СК России установлено, что обвиняемые ранее по решению суда были помещены в психиатрическую больницу на принудительное лечение за совершение различных преступлений, в числе которых умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, – говорят в ведомстве.

На допросе следователям обвиняемые пояснили, что мотивом побега стало недовольство условиями содержания в больнице.

Сейчас обвиняемые находятся в изоляторе временного содержания, остальные помещены обратно на лечение. Проводятся необходимые следственные действия.